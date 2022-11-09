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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер хочет продлить контракт Мудрика, показать уважение»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 19:37 |
340
2

Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер хочет продлить контракт Мудрика, показать уважение»

Клуб готов продать игрока, но не против переоформить договор

09 ноября 2022, 19:37 |
340
2
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер хочет продлить контракт Мудрика, показать уважение»
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» работает над переоформлением контракта хавбека Михаила Мудрика на более выгодных для футболиста условиях, чтобы показать свою благодарностью за нынешний сезон.

На возможность продажи это повлиять не должно, так как у Мудрика сейчас и так контракт до 2026 года.

«Насколько я понимаю, идет работа с переподписанием контракта Мудрика. Клуб хочет оформить новый контракт, чтобы улучшить ему условия и показать свое уважение к игроку, который выступает на том уровне, который мы видим в этом сезоне».

«Но и предложения других клубов рассматриваются», — сказал Цыганык.

Известно, что на Михаила нацелены клубы АПЛ, Примеры и Лиги 1.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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Gargantua
это говорит скорее о том, что разница между запросами и преложениями большая, и менеджмент Шахтера подстилает соломку на случай провала переговоров, чтобы Мудрик не начал бунтовать.
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Макс Максов
Повагою буде, відпустити його за адекватну суму! Але звідки Циганику знати, що таке повага...
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