Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер хочет продлить контракт Мудрика, показать уважение»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» работает над переоформлением контракта хавбека Михаила Мудрика на более выгодных для футболиста условиях, чтобы показать свою благодарностью за нынешний сезон.

На возможность продажи это повлиять не должно, так как у Мудрика сейчас и так контракт до 2026 года.

«Насколько я понимаю, идет работа с переподписанием контракта Мудрика. Клуб хочет оформить новый контракт, чтобы улучшить ему условия и показать свое уважение к игроку, который выступает на том уровне, который мы видим в этом сезоне».

«Но и предложения других клубов рассматриваются», — сказал Цыганык.

Известно, что на Михаила нацелены клубы АПЛ, Примеры и Лиги 1.