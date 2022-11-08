Юрий ВИРТ: «Играть с Шахтером приятно и престижно»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура УПЛ против «Шахтера» (9 ноября):

— У нас мало времени на подготовку: сегодня, завтра – и потом бой. Так что победа над «Металлистом 1925», яркая и разгромная, уверен, только придаст команде сил и уверенности. В хорошем настроении легче готовиться к любой встрече.

— Вы говорили: «Не страшно, если мы проиграем «Шахтеру», но если отберем очки - это будет настоящий успех». Не боитесь, что после таких заявлений игроки смогут выйти и сыграть вполсилы.

— Это точно не о нашей команде. Ребята выйдут на поле и отдадут все силы. Тем более, что в таких матчах, как с «Шахтером», можно заработать дополнительные баллы, привлечь к себе внимание более состоятельных клубов.

— Для вас, бывшего «горняка», предстоящий матч имеет особое значение?

— Вообще нет никакого значения. За победу над донецким клубом насчитывают три очка, как, собственно, и в других матчах. Хотя не стану скрывать, с «Шахтером» играть приятно и престижно, поскольку это лучшая команда страны, в которой собраны талантливые исполнители.

За Мудрика, Трубина, Матвиенко уже сейчас предлагают 50, 30, 20 миллионов евро… Ну, ничего, будем играть против миллионеров, попытаемся отобрать у них очки.