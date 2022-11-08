Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге из-за травмы
Бельгия
08 ноября 2022, 14:21 |
110
1

Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге из-за травмы

Украинский форвард получил повреждение

08 ноября 2022, 14:21 |
110
1
Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук получил травму колена. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Из-за этого повреждение Яремчук точно пропустит ближайшие матчи в Кубке Бельгии против «Патро» (9 ноября) и в чемпионате против «Антверпена» (13 ноября).

Пока что не известно, насколько серьезное повреждение Яремчука, но ожидается, что восстановление не займет много времени.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.

По теме:
Успевает восстановиться. Варан сыграет на ЧМ-2022
Гент извинился перед Яремчуком за провокационный баннер фанатов
ФОТО. Яремчук – Иуда. Фанаты Гента вывесили баннер с пожеланием смерти
Роман Яремчук Брюгге травма травма колена
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Het Laatste Nieuws
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2022, 13:32 2
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара
Футбол | 08 ноября 2022, 09:00 3
Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара
Спорт миллиардеров. Верблюжьи бега – эндемичное развлечение Катара

Именно в этой стране вскоре состоится финальная часть розыгрыша ЧМ-2022 по футболу

Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Футбол | 08.11.2022, 13:20
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
Война | 07.11.2022, 14:30
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Футбол | 07.11.2022, 16:40
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Сломали наше брёвнышко...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
07.11.2022, 12:30
Бокс
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
06.11.2022, 10:20 19
Футбол
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
06.11.2022, 16:02 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 6
Футбол
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 6
Футбол
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
07.11.2022, 11:13 8
Бокс
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
07.11.2022, 13:58 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности