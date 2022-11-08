Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге из-за травмы

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук получил травму колена. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Из-за этого повреждение Яремчук точно пропустит ближайшие матчи в Кубке Бельгии против «Патро» (9 ноября) и в чемпионате против «Антверпена» (13 ноября).

Пока что не известно, насколько серьезное повреждение Яремчука, но ожидается, что восстановление не займет много времени.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.