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Чемпионат мира
08 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 13:09
216
0

Известна заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2022

На групповом этапе команде Луиса Фернандо Суареса будет непросто

08 ноября 2022, 12:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 13:09
216
0
Известна заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2022
ФИФА

Стала известна заявка сборной Коста-Рики на чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ», Франция), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго», Испания).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор», Турция), Хуан Пабло Варгас («Миллионариос», Колумбия), Кендалл Вастон («Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда», Саудовская Аравия), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидз», США), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт-Лейк», США), Рональд Матаррита («Цинциннати», США).

Полузащитники: Ельцин Техеда, Жерсон Торрес, Дуглас Лопес (все - «Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайан Руис (оба - «Алахуэлленсе»), Юстин Салас, Альваро Самора, (оба - «Саприсса»), Роан Уилсон («Гресия»), Джуиссон Беннетт («Сандерленд», Англия), Энтони Эрнандес («Пунтаренас»), Брэндон Агилера («Ноттингем Форест», Англия).

Форварды: Джоэл Кэмпбелл («Клуб Леон», Мексика), Энтони Контрерас («Эредиано»), Иоганн Венегас («Алахуэнсе»).

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Коста-Рики сыграет в квартете E с командами Испании, Германии и Японии.

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Источник ФИФА
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