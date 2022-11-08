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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 08 ноября 2022, 13:01
146
0

Известны судейские назначения 12-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на матче «Колос» – «Днепр-1»

08 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 08 ноября 2022, 13:01
146
0
Известны судейские назначения 12-го тура УПЛ
УАФ. Виктор Копиевский

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 12-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

12-й тур

8 ноября

13.00. «Ингулец» – «Заря». Киев. НТК им. В. Банникова. Арбитр – Олег Деревинский (Хмельницкий).
13.00. «Металлист» – «Металлист 1925». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков).

9 ноября

13.00. «Колос» – «Днепр-1». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
13.00. «Кривбасс» – «Ворскла». Львов. Стадион «Украина». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
15.00. «Верес» – «Шахтер». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).

10 ноября

13.00. «Минай» – «Черноморец». Проходи. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
13.00. «Львов» – «Рух». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Евгений Арановский (Киев).
15.00. «Динамо» – «Александрия». Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков).

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Источник Sport.ua
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