НЕЙМАР: «Мой сын требует победу в чемпионате мира»
Звездный бразилец – о предстоящем Мундиале в Катаре
Лидер бразильской сборной Неймар признался, что его сынишка требует от Бразилии победы в чемпионате мира.
«Если Бог подарит нам победу в Кубке мира, конечно, будет большой праздник. Мой сын очень хочет победу в чемпионате мира. Он только об этом и говорит», - сказал Неймар.
Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. Бразильцы попали в одну группу с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.
Сборная Бразилии в последний раз побеждала в самом престижном мировом турнире в 2002 году, тогда чемпионат прошел в двух странах, Японии и Южной Корее.
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