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  4. НЕЙМАР: «Мой сын требует победу в чемпионате мира»
Чемпионат мира
08 ноября 2022, 07:47 | Обновлено 08 ноября 2022, 07:52
294
1

НЕЙМАР: «Мой сын требует победу в чемпионате мира»

Звездный бразилец – о предстоящем Мундиале в Катаре

08 ноября 2022, 07:47 | Обновлено 08 ноября 2022, 07:52
294
1
НЕЙМАР: «Мой сын требует победу в чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Лидер бразильской сборной Неймар признался, что его сынишка требует от Бразилии победы в чемпионате мира.

«Если Бог подарит нам победу в Кубке мира, конечно, будет большой праздник. Мой сын очень хочет победу в чемпионате мира. Он только об этом и говорит», - сказал Неймар.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. Бразильцы попали в одну группу с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Сборная Бразилии в последний раз побеждала в самом престижном мировом турнире в 2002 году, тогда чемпионат прошел в двух странах, Японии и Южной Корее.

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Источник Globoesporte
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Serhii P.
Ще одні "переможці". Вам титул не світить!
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