НЕЙМАР: «Мой сын требует победу в чемпионате мира»

Лидер бразильской сборной Неймар признался, что его сынишка требует от Бразилии победы в чемпионате мира.

«Если Бог подарит нам победу в Кубке мира, конечно, будет большой праздник. Мой сын очень хочет победу в чемпионате мира. Он только об этом и говорит», - сказал Неймар.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. Бразильцы попали в одну группу с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Сборная Бразилии в последний раз побеждала в самом престижном мировом турнире в 2002 году, тогда чемпионат прошел в двух странах, Японии и Южной Корее.