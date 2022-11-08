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  4. Фантастика! Голкипер Бенфики-В создал гол ударом с 70 метров
Португалия
08 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 08 ноября 2022, 04:51
213
0

Фантастика! Голкипер Бенфики-В создал гол ударом с 70 метров

Чудо-гол состоялся в поединке Лиги Португалии 2

08 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 08 ноября 2022, 04:51
213
0
Фантастика! Голкипер Бенфики-В создал гол ударом с 70 метров
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Соареш

В матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий национальный дивизион) между «Трофенсе» и «Бенфикой В» свои бомбардирские способности продемонстрировал голкипер столичной команды Самуэль Соареш.

На 65-й минуте игры при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь дубля «Бенфики», выйдя за пределы своей штрафной, решился на дальний удар по владениям коллеги из «Трофенсе». Самуэль выполнил удар на загляденье: мяч по роскошной дуге перелетел через голкипера «Трофенсе» Мигела Сантуша, ударился о перекладину, после чего срикошетил о вратаря и залетел в цель.

Радости Самуэля Соареша не было предела. Омрачило ее лишь то, что гол был записан как автогол 28-летнего Сантуша.

К слову, после гола-красавца при участии Самуэля игроки дубля «Бенфики» отличились в матче еще один раз и отпраздновали в итоге победу со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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