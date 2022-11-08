Фантастика! Голкипер Бенфики-В создал гол ударом с 70 метров
Чудо-гол состоялся в поединке Лиги Португалии 2
В матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий национальный дивизион) между «Трофенсе» и «Бенфикой В» свои бомбардирские способности продемонстрировал голкипер столичной команды Самуэль Соареш.
На 65-й минуте игры при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь дубля «Бенфики», выйдя за пределы своей штрафной, решился на дальний удар по владениям коллеги из «Трофенсе». Самуэль выполнил удар на загляденье: мяч по роскошной дуге перелетел через голкипера «Трофенсе» Мигела Сантуша, ударился о перекладину, после чего срикошетил о вратаря и залетел в цель.
Радости Самуэля Соареша не было предела. Омрачило ее лишь то, что гол был записан как автогол 28-летнего Сантуша.
К слову, после гола-красавца при участии Самуэля игроки дубля «Бенфики» отличились в матче еще один раз и отпраздновали в итоге победу со счетом 2:1.
🇵🇹 ¿¿Pero qué ha hecho Samuel Soares??— Fútbol Total (@FT_Total) November 7, 2022
😱 De lado a lado el portero del Benfica B para dar la victoria a su equipo ante el Trofense este lunes en #LigaPortugal2 pic.twitter.com/zIuCDMB9fn #SLBenficaB #SLBenfica (vía @SLBenfica)
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