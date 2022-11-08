Фантастика! Голкипер Бенфики-В создал гол ударом с 70 метров

В матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий национальный дивизион) между «Трофенсе» и «Бенфикой В» свои бомбардирские способности продемонстрировал голкипер столичной команды Самуэль Соареш.

На 65-й минуте игры при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь дубля «Бенфики», выйдя за пределы своей штрафной, решился на дальний удар по владениям коллеги из «Трофенсе». Самуэль выполнил удар на загляденье: мяч по роскошной дуге перелетел через голкипера «Трофенсе» Мигела Сантуша, ударился о перекладину, после чего срикошетил о вратаря и залетел в цель.

Радости Самуэля Соареша не было предела. Омрачило ее лишь то, что гол был записан как автогол 28-летнего Сантуша.

К слову, после гола-красавца при участии Самуэля игроки дубля «Бенфики» отличились в матче еще один раз и отпраздновали в итоге победу со счетом 2:1.