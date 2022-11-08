Женская сборная Украины узнала свой Дивизион в Лиге наций УЕФА

Женская сборная Украины выступит в Дивизионе В Лиги наций УЕФА среди женских национальных команд.

Дебютный розыгрыш турнира состоится перед чемпионатом Европы 2025 года. Система проведения соревнований объединит в себе квалификацию к Евро и собственно Лигу наций.

Сборные будут разделены на три дивизиона. В каждом из них будут группы по три-четыре команды, которые проведут между собой по матчу дома и на выезде.

Один раз в четыре года победитель Лиги наций и три лучшие команды розыгрыша будут получать путевки на Олимпийские игры. Ко всему, итоговый рейтинг Лиги наций, а также стыковые матчи лягут в основу положения национальных сборных в европейской квалификации.