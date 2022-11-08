Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины узнала свой Дивизион в Лиге наций УЕФА
Лига наций
08 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 04:14
117
0

Женская сборная Украины узнала свой Дивизион в Лиге наций УЕФА

Состоится дебютный розыгрыш евротурнира для женских команд

08 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 04:14
117
0
Женская сборная Украины узнала свой Дивизион в Лиге наций УЕФА
УАФ

Женская сборная Украины выступит в Дивизионе В Лиги наций УЕФА среди женских национальных команд.

Дебютный розыгрыш турнира состоится перед чемпионатом Европы 2025 года. Система проведения соревнований объединит в себе квалификацию к Евро и собственно Лигу наций.

Сборные будут разделены на три дивизиона. В каждом из них будут группы по три-четыре команды, которые проведут между собой по матчу дома и на выезде.

Один раз в четыре года победитель Лиги наций и три лучшие команды розыгрыша будут получать путевки на Олимпийские игры. Ко всему, итоговый рейтинг Лиги наций, а также стыковые матчи лягут в основу положения национальных сборных в европейской квалификации.

По теме:
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Был абсолютно уверен в победе над Шотландией»
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Армении уволен после разгрома от Украины
Лига наций женская сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Футбол | 07 ноября 2022, 23:59 3
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано

«Реал» имеет 32 очка и занимает второе место, в двух баллах позади «Барсы»

Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 07 ноября 2022, 15:18 34
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций

По итогам жеребьевки определились пары первого этапа плей-офф

Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Футбол | 07.11.2022, 16:40
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Верес может провести матч УПЛ с Динамо со зрителями на трибунах
Футбол | 07.11.2022, 21:06
Верес может провести матч УПЛ с Динамо со зрителями на трибунах
Верес может провести матч УПЛ с Динамо со зрителями на трибунах
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Бокс | 07.11.2022, 11:13
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
06.11.2022, 11:14 2
Футбол
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
06.11.2022, 05:45 2
Теннис
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
«Фабрика смерти». ВСУ рассказали о сложнейшей ситуации в Бахмуте
07.11.2022, 14:30
Война
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 6
Футбол
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 4
Теннис
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 5
Футбол
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
07.11.2022, 14:17 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности