Женская сборная Украины узнала свой Дивизион в Лиге наций УЕФА
Состоится дебютный розыгрыш евротурнира для женских команд
Женская сборная Украины выступит в Дивизионе В Лиги наций УЕФА среди женских национальных команд.
Дебютный розыгрыш турнира состоится перед чемпионатом Европы 2025 года. Система проведения соревнований объединит в себе квалификацию к Евро и собственно Лигу наций.
Сборные будут разделены на три дивизиона. В каждом из них будут группы по три-четыре команды, которые проведут между собой по матчу дома и на выезде.
Один раз в четыре года победитель Лиги наций и три лучшие команды розыгрыша будут получать путевки на Олимпийские игры. Ко всему, итоговый рейтинг Лиги наций, а также стыковые матчи лягут в основу положения национальных сборных в европейской квалификации.
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