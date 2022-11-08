Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE
8 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне соперников узнают «Шахтер» и «Рух»
8 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (или стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА. Она определит 8 пар команд, которые поспорят за путевки в 1/8 финала.
Своих следующих соперников узнают «Шахтер» Донецк U-19 и «Рух» Львов U-19.
В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей попадут в классический плей-офф, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов. Четверка сильнейших по итогам плей-офф примет участие в финале четырех в Ньоне.
Порядок жеребьевки. Победители Пути чемпионов стран сыграют с обладателями вторых мест в группах Пути Лиги чемпионов. Восемь одноматчевых противостояний пройдут 7/8 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.
Клубы из одной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов.
Юношеская лига УЕФА 2022/23
Даты плей-офф
- 1/16 финала (стыковые матчи): 7/8 февраля
- Жеребьевка плей-офф: 13 февраля, Ньон
- 1/8 финала: 28 февраля/1 марта
- 1/4 финала: 14/15 марта
- 1/2 финала: 21 апреля, стадион Коловрэй, Ньон
- Финал: 24 апреля, стадион Коловрэй, Ньон
Участники 1/16 финала
Сеяные (из Пути чемпионов)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Хиберниан (Шотландия)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Генк (Бельгия)
- Панатинаикос (Греция)
- Хайдук (Хорватия)
- Рух (Украина)
- МТК (Венгрия)
Несеяные (обладатели вторых мест)
- Аякс (Нидерланды)
- Порту (Португалия)
- Интер (Италия)
- Айнтрахт (Германия)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Шахтер (Украина)
- Боруссия Д (Германия)
- Ювентус (Италия)
Вышли в 1/8 финала напрямую (не участвуют в 1/16 финала)
- Ливерпуль (Англия)
- Атлетико (Испания)
- Барселона (Испания)
- Спортинг (Португалия)
- Милан (Италия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция)
Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА, начало – 8 ноября в 13:00.
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