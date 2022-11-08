Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE
Молодежные турниры
08 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 08 ноября 2022, 01:28
150
1

Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE

8 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне соперников узнают «Шахтер» и «Рух»

08 ноября 2022, 01:20 | Обновлено 08 ноября 2022, 01:28
150
1
Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

8 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (или стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА. Она определит 8 пар команд, которые поспорят за путевки в 1/8 финала.

Своих следующих соперников узнают «Шахтер» Донецк U-19 и «Рух» Львов U-19.

В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей попадут в классический плей-офф, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов. Четверка сильнейших по итогам плей-офф примет участие в финале четырех в Ньоне.

Порядок жеребьевки. Победители Пути чемпионов стран сыграют с обладателями вторых мест в группах Пути Лиги чемпионов. Восемь одноматчевых противостояний пройдут 7/8 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.

Клубы из одной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов.

Юношеская лига УЕФА 2022/23

Даты плей-офф

  • 1/16 финала (стыковые матчи): 7/8 февраля
  • Жеребьевка плей-офф: 13 февраля, Ньон
  • 1/8 финала: 28 февраля/1 марта
  • 1/4 финала: 14/15 марта
  • 1/2 финала: 21 апреля, стадион Коловрэй, Ньон
  • Финал: 24 апреля, стадион Коловрэй, Ньон

Участники 1/16 финала

Сеяные (из Пути чемпионов)

  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Хиберниан (Шотландия)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Генк (Бельгия)
  • Панатинаикос (Греция)
  • Хайдук (Хорватия)
  • Рух (Украина)
  • МТК (Венгрия)

Несеяные (обладатели вторых мест)

  • Аякс (Нидерланды)
  • Порту (Португалия)
  • Интер (Италия)
  • Айнтрахт (Германия)
  • РБ Зальцбург (Австрия)
  • Шахтер (Украина)
  • Боруссия Д (Германия)
  • Ювентус (Италия)

Вышли в 1/8 финала напрямую (не участвуют в 1/16 финала)

  • Ливерпуль (Англия)
  • Атлетико (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Спортинг (Португалия)
  • Милан (Италия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция)

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА, начало – 8 ноября в 13:00.

📺 Видеотрансляция
По теме:
ВИДЕО. Как юниоры Руха прошли Галатасарай на пути в евровесну
Днепр-1 против киприотов. Определено время игр 1/16 финала Лиги конференций
Когда сыграет Шахтер? Стало известно время матчей 1/16 финала Лиги Европы
Юношеская лига УЕФА жеребьевка смотреть онлайн Рух Львов Рух Львов U-19 Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Футбол | 07 ноября 2022, 19:17 8
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022

В Катар отправятся 26 футболистов

Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Теннис | 07 ноября 2022, 07:40 2
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA

Каролин Гарсия и Арина Соболенко поборются за трофей

ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
Другие виды | 07.11.2022, 22:09
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Бокс | 07.11.2022, 11:13
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Футбол | 07.11.2022, 23:59
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
IronValdemar
Не сіяні по іменам виглядають крутіше, чим сіяні. Але Ю-19 це трохи інше, чим основні команди.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
06.11.2022, 07:25 5
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2022, 10:40 2
Теннис
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
06.11.2022, 08:26
Теннис
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
07.11.2022, 09:26 5
Футбол
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
06.11.2022, 10:20 17
Футбол
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
06.11.2022, 05:45 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности