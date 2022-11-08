Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE

8 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (или стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА. Она определит 8 пар команд, которые поспорят за путевки в 1/8 финала.

Своих следующих соперников узнают «Шахтер» Донецк U-19 и «Рух» Львов U-19.

В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Победители стыковых матчей попадут в классический плей-офф, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов. Четверка сильнейших по итогам плей-офф примет участие в финале четырех в Ньоне.

Порядок жеребьевки. Победители Пути чемпионов стран сыграют с обладателями вторых мест в группах Пути Лиги чемпионов. Восемь одноматчевых противостояний пройдут 7/8 февраля. Победители Пути чемпионов стран играют дома.

Клубы из одной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов.

Юношеская лига УЕФА 2022/23

Даты плей-офф

1/16 финала (стыковые матчи): 7/8 февраля

Жеребьевка плей-офф: 13 февраля, Ньон

1/8 финала: 28 февраля/1 марта

1/4 финала: 14/15 марта

1/2 финала: 21 апреля, стадион Коловрэй, Ньон

Финал: 24 апреля, стадион Коловрэй, Ньон

Участники 1/16 финала

Сеяные (из Пути чемпионов)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Хиберниан (Шотландия)

Янг Бойз (Швейцария)

Генк (Бельгия)

Панатинаикос (Греция)

Хайдук (Хорватия)

Рух (Украина)

МТК (Венгрия)

Несеяные (обладатели вторых мест)

Аякс (Нидерланды)

Порту (Португалия)

Интер (Италия)

Айнтрахт (Германия)

РБ Зальцбург (Австрия)

Шахтер (Украина)

(Украина) Боруссия Д (Германия)

Ювентус (Италия)

Вышли в 1/8 финала напрямую (не участвуют в 1/16 финала)

Ливерпуль (Англия)

Атлетико (Испания)

Барселона (Испания)

Спортинг (Португалия)

Милан (Италия)

Реал Мадрид (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте УЕФА, начало – 8 ноября в 13:00.