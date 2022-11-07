Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
На первой строчке находится львовский «Рух» с 26 очками
7 ноября состоялись два матча чемпионата Украины U-19. Разгром зафиксирован в харьковском дерби.
В турнирной таблице на первой строчке находится львовский «Рух» (26 очков), участник Юношеской лиги УЕФА. Киевское «Динамо» – на третьей позиции (21 пункта), а «Шахтер» – на пятой (17 баллов, с двумя матчами в запасе).
Чемпионат Украины U-19. 7 ноября
Металлист Харьков U-19 – Металлист 1925 Харьков U-19 – 0:4
Ингулец Петрово U-19 – Заря Луганск U-19 – 1:5
Турнирная таблица (по состоянию на вечер 7 ноября)
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