Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу разрушить стереотип об Арсенале»
Хавбек «Арсенала» нацелен на борьбу за чемпионство
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко считает, что попадания в топ-4 в нынешнем сезоне для «Канониров» будет недостаточно:
«Раньше я привык постоянно слышать, что «Арсенал» напрямую ассоциируется с тем, чтобы просто попасть в топ-4. Я бы сказал, что хочу разрушить этот стереотип.
Нам надо ставить более высокие цели, и, думаю, эта команда и болельщики заслуживают большего. Вот что мы должны сделать. Мы должны упорно работать, а в конце сезона посмотрим.
Вы спрашиваете, можем ли мы соперничать с «Манчестер Сити»? Конечно. Они чудесная команда, но футбол непредсказуем. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче».
На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Сити».
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