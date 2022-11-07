Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу разрушить стереотип об Арсенале»

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко считает, что попадания в топ-4 в нынешнем сезоне для «Канониров» будет недостаточно:

«Раньше я привык постоянно слышать, что «Арсенал» напрямую ассоциируется с тем, чтобы просто попасть в топ-4. Я бы сказал, что хочу разрушить этот стереотип.

Нам надо ставить более высокие цели, и, думаю, эта команда и болельщики заслуживают большего. Вот что мы должны сделать. Мы должны упорно работать, а в конце сезона посмотрим.

Вы спрашиваете, можем ли мы соперничать с «Манчестер Сити»? Конечно. Они чудесная команда, но футбол непредсказуем. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче».

На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Сити».