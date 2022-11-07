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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу разрушить стереотип об Арсенале»
Англия
07 ноября 2022, 18:43 |
1641
3

Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу разрушить стереотип об Арсенале»

Хавбек «Арсенала» нацелен на борьбу за чемпионство

07 ноября 2022, 18:43 |
1641
3
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу разрушить стереотип об Арсенале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко считает, что попадания в топ-4 в нынешнем сезоне для «Канониров» будет недостаточно:

«Раньше я привык постоянно слышать, что «Арсенал» напрямую ассоциируется с тем, чтобы просто попасть в топ-4. Я бы сказал, что хочу разрушить этот стереотип.

Нам надо ставить более высокие цели, и, думаю, эта команда и болельщики заслуживают большего. Вот что мы должны сделать. Мы должны упорно работать, а в конце сезона посмотрим.

Вы спрашиваете, можем ли мы соперничать с «Манчестер Сити»? Конечно. Они чудесная команда, но футбол непредсказуем. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче».

На данный момент «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Сити».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Є багато вболівальників поза межами Англії, які пам'ятають як Арсенал феєрив (Саша тоді ще був малий). Якщо це не порожні слова, то лише респект.
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+2
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BARA.bass
Игра Арсенала заслуживает похвалы, и в этом заслуга тренера. Первый год он ещё искал связки, настраивал игру, ну и трансферы точечные тоже сделали свой результат.
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+1
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