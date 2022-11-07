ВИДЕО. Арсенал нацелился на Мудрика, Шахтер против Ренна, ставим на Реал

1. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA

2. Арсенал готовит большое предложение по Мудрику

3. Шахтер сыграет против Ренна

4. Супержеребьевка Лиги Чемпионов

5. Прогноз на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.