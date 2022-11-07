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07 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 07 ноября 2022, 17:01
579
0

ВИДЕО. Арсенал нацелился на Мудрика, Шахтер против Ренна, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 07 ноября 2022, 17:01
579
0
ВИДЕО. Арсенал нацелился на Мудрика, Шахтер против Ренна, ставим на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
2. Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
3. Шахтер сыграет против Ренна
4. Супержеребьевка Лиги Чемпионов
5. Прогноз на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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