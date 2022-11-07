Другие новости07 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 07 ноября 2022, 17:01
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ВИДЕО. Арсенал нацелился на Мудрика, Шахтер против Ренна, ставим на Реал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
07 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 07 ноября 2022, 17:01
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1. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
2. Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
3. Шахтер сыграет против Ренна
4. Супержеребьевка Лиги Чемпионов
5. Прогноз на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид
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