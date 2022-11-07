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  4. ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
Лига Европы
07 ноября 2022, 15:28 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:45
2209
6

ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»

Тренер надеялся на более легкого оппонента

07 ноября 2022, 15:28 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:45
2209
6
ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Хави посетовал на то, что по итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы команде выпал «Манчестер Юнайтед».

«Снова получили самого сложного соперника из возможных. Но мы ждем эту битву».

«У МЮ прогрессирующая команда, отличные игроки и тренер. Это исторический клуб».

«Но это худший жребий. Нам не везет», – сказал Хави.

Это же тренер говорил по итогам группы Лиги чемпионов, где команда финишировала третьей.

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Барселона Хави Манчестер Юнайтед Лига Европы
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Источник Marca
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Комментарии 6
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Виктор Войцеховский
Уже Барса в ЛЕ соперников боится 
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+3
pas2012
Хаві тиж говорив про перемогу в турнірі,то для чого плакатися на жереб)
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+3
romanchik.8409
Две помойки дорогие...А по игре оба клуба дерьмовые 
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0
Burevestnik
і чому Хаві соплі пустив? 
В чемпі Іспанії у Барси за 13 ігор лише 5 втрачених бали.
У МЮ за 13 ігор втрачено  16 балів. 
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0
Andre Chil
Щась розплачюсь, куди поставити наголос, а???
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0
Игорь Плахтий
вже соломку стелить )
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0
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