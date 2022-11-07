ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»

Наставник «Барселоны» Хави посетовал на то, что по итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы команде выпал «Манчестер Юнайтед».

«Снова получили самого сложного соперника из возможных. Но мы ждем эту битву».

«У МЮ прогрессирующая команда, отличные игроки и тренер. Это исторический клуб».

«Но это худший жребий. Нам не везет», – сказал Хави.

Это же тренер говорил по итогам группы Лиги чемпионов, где команда финишировала третьей.