Лига Европы07 ноября 2022, 15:28 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:45
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ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
Тренер надеялся на более легкого оппонента
07 ноября 2022, 15:28 | Обновлено 07 ноября 2022, 15:45
2209
6
Наставник «Барселоны» Хави посетовал на то, что по итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы команде выпал «Манчестер Юнайтед».
«Снова получили самого сложного соперника из возможных. Но мы ждем эту битву».
«У МЮ прогрессирующая команда, отличные игроки и тренер. Это исторический клуб».
«Но это худший жребий. Нам не везет», – сказал Хави.
Это же тренер говорил по итогам группы Лиги чемпионов, где команда финишировала третьей.
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