Кубок Дэвиса. Стало известно, в какой стране состоится матч Украина – Ливан

Федерация тенниса Украины сообщила, что следующий матч Кубка Дэвиса против сборной Ливана будет проведен на нейтральной арене, а не будет перенесен в Ливан.

Встречу Украина – Ливан будет принимать Польша. Матчи состоятся в теннисном клубе Leszno Tennis Klub (город Лешно).

Этот матч пройдет одновременно с другим матчем Кубка Дэвиса, но во Второй группе между сборными Грузии и Боливии.

ФТУ сообщает, что после успешного проведения совместных матчей с Литвой они решили объединить усилия с Федерацией тенниса Грузии, которая тоже не имела возможности сыграть дома.