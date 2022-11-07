Кубок Дэвиса. Стало известно, в какой стране состоится матч Украина – Ливан
В этот раз наши парни сыграют в Польше
Федерация тенниса Украины сообщила, что следующий матч Кубка Дэвиса против сборной Ливана будет проведен на нейтральной арене, а не будет перенесен в Ливан.
Встречу Украина – Ливан будет принимать Польша. Матчи состоятся в теннисном клубе Leszno Tennis Klub (город Лешно).
Этот матч пройдет одновременно с другим матчем Кубка Дэвиса, но во Второй группе между сборными Грузии и Боливии.
ФТУ сообщает, что после успешного проведения совместных матчей с Литвой они решили объединить усилия с Федерацией тенниса Грузии, которая тоже не имела возможности сыграть дома.
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