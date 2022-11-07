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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 12:17 |
335
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Если бы не ВСУ, то не было бы у Шахтера никаких еврокубков

Наставник поблагодарил вооруженные силы

07 ноября 2022, 12:17 |
335
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Если бы не ВСУ, то не было бы у Шахтера никаких еврокубков
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич после завершения группы Лиги чемпионов поблагодарил украинскую армию, которая позволяет нашим командам играть в футбол.

«Если бы не вооруженные силы Украины, которые так отважно защищают страну, не было бы никаких еврокубков, мы не могли бы играть в Лиге чемпионов. Я уже давно в Украине, мне очень нравятся украинцы, их менталитет. Считаю себя одним из них».

«Переход в «Шахтер» стал ключевым в моей жизни. У меня нет боязни провала здесь, но риск двигает меня вперед, помогает подойти к проблеме креативно».

«Думаю, в этой Лиге чемпионов мы компенсировали недостаток опыта нашим желанием, энергией и настроем», — сказал Йовичевич.

Команда заняла в группе ЛЧ 3-е место и сегодня узнает соперников по плей-офф Лиги Европы.

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Источник УЕФА
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