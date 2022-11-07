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Россия
07 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 07 ноября 2022, 12:15
1528
5

Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф

Эмерсон не против сыграть за символическую сборную легионеров рпл

07 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 07 ноября 2022, 12:15
1528
5
Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Instagram. Эмерсон

Украинский защитник «Урала» Эмерсон заявил, что с удовольствием принял бы приглашение в сборную легионеров рпл на товарищеский матч с национальной командой россии:

«Хотел бы сыграть за сборную легионеров рпл против сборной россии? Конечно! Я бы с удовольствием сыграл. Не ко мне вопрос, нужен ли такой матч, но, если скажут, я сыграю», – приводит слова Эмерсон российские СМИ.

Отметим, что Эмерсон родился в Одессе в семье конголезца. Футболист имеет украинское гражданство, а к «Уралу» он присоединился летом 2022 года.

27-летний Эмерсон ранее также выступал за молодежную команду «Черноморца», тернопольскую «Ниву», донецкий «Олимпик», датский «Вайле», российские «Армавир» и «СКА-Хабаровск».

Вызывался в юношескую сборную Украины U-17, и принимал участие в товарищеских матчах. Провел два матча за сборную Республики Конго и забил один мяч.

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Урал Екатеринбург Российская Премьер-лига сборная россии по футболу
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Источник FanDay
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виталий жалыбин
ОХ И УКРАИНЕЦ))))
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+4
Gargantua
какой мужественный профиль у этого козака )
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+1
CheMP
ух,как сейчас пуканы у некоторых упоротых бомбанут: мулат - одессит - мордор. сплошная зрадная зрада 
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-3
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