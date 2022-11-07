Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф
Эмерсон не против сыграть за символическую сборную легионеров рпл
Украинский защитник «Урала» Эмерсон заявил, что с удовольствием принял бы приглашение в сборную легионеров рпл на товарищеский матч с национальной командой россии:
«Хотел бы сыграть за сборную легионеров рпл против сборной россии? Конечно! Я бы с удовольствием сыграл. Не ко мне вопрос, нужен ли такой матч, но, если скажут, я сыграю», – приводит слова Эмерсон российские СМИ.
Отметим, что Эмерсон родился в Одессе в семье конголезца. Футболист имеет украинское гражданство, а к «Уралу» он присоединился летом 2022 года.
27-летний Эмерсон ранее также выступал за молодежную команду «Черноморца», тернопольскую «Ниву», донецкий «Олимпик», датский «Вайле», российские «Армавир» и «СКА-Хабаровск».
Вызывался в юношескую сборную Украины U-17, и принимал участие в товарищеских матчах. Провел два матча за сборную Республики Конго и забил один мяч.
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