Украинский легионер Урала заявил, что готов сыграть против сборной рф

Украинский защитник «Урала» Эмерсон заявил, что с удовольствием принял бы приглашение в сборную легионеров рпл на товарищеский матч с национальной командой россии:

«Хотел бы сыграть за сборную легионеров рпл против сборной россии? Конечно! Я бы с удовольствием сыграл. Не ко мне вопрос, нужен ли такой матч, но, если скажут, я сыграю», – приводит слова Эмерсон российские СМИ.

Отметим, что Эмерсон родился в Одессе в семье конголезца. Футболист имеет украинское гражданство, а к «Уралу» он присоединился летом 2022 года.

27-летний Эмерсон ранее также выступал за молодежную команду «Черноморца», тернопольскую «Ниву», донецкий «Олимпик», датский «Вайле», российские «Армавир» и «СКА-Хабаровск».

Вызывался в юношескую сборную Украины U-17, и принимал участие в товарищеских матчах. Провел два матча за сборную Республики Конго и забил один мяч.