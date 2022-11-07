Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник ПСЖ рассказал о серьезности травмы Мбаппе
Франция
07 ноября 2022, 10:42 |
458
1

Наставник ПСЖ рассказал о серьезности травмы Мбаппе

Ничего серьезного

07 ноября 2022, 10:42 |
458
1
Наставник ПСЖ рассказал о серьезности травмы Мбаппе
Instagram. Килиан Мбаппе

6 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» победил на выезде «Лорьян» со счетом 2:1. На 85-й минуте встречи нападающий парижан Килиан Мбаппе был заменен из-за повреждения.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о серьезности травмы 23-летнего нападающего:

«Кажется, у Мбаппе незначительная травма приводной мышцы. Ничего серьезного».

Отметим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 19 поединков за «ПСЖ», в которых забил 18 голов и отдал 5 ассистов.

По теме:
Франция. Итоги 14-го тура. Марсель минимально обыграл Лион
Лорьян – ПСЖ – 1:2. Гол и пас Неймара. Видео голов и обзор матча
С большим трудом. ПСЖ добился победы над Лорьяном
травма Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу Лига 1 Кристоф Галтье Лорьян
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
Футбол | 06 ноября 2022, 11:14 2
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича

Тренер «Манчестер Сити» ответил шведскому форварду

Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Теннис | 07 ноября 2022, 07:40 1
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA

Каролин Гарсия и Арина Соболенко поборются за трофей

ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Футбол | 06.11.2022, 20:12
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Футбол | 06.11.2022, 19:45
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Ювентус дома переиграл Интер и вошел в топ-5 чемпионата Италии
Футбол | 06.11.2022, 23:59
Ювентус дома переиграл Интер и вошел в топ-5 чемпионата Италии
Ювентус дома переиграл Интер и вошел в топ-5 чемпионата Италии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Am
Мбаппе Мессі Неймар проти Сіті та Баварії ось що цікаво подивитись
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 8
Футбол
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
05.11.2022, 11:58 2
Теннис
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 3
Теннис
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
06.11.2022, 11:36 25
Футбол
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
06.11.2022, 04:05 2
Теннис
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
06.11.2022, 10:20 11
Футбол
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности