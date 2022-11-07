Франция07 ноября 2022, 10:42 |
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Наставник ПСЖ рассказал о серьезности травмы Мбаппе
Ничего серьезного
07 ноября 2022, 10:42 |
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6 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» победил на выезде «Лорьян» со счетом 2:1. На 85-й минуте встречи нападающий парижан Килиан Мбаппе был заменен из-за повреждения.
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о серьезности травмы 23-летнего нападающего:
«Кажется, у Мбаппе незначительная травма приводной мышцы. Ничего серьезного».
Отметим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 19 поединков за «ПСЖ», в которых забил 18 голов и отдал 5 ассистов.
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