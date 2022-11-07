Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Церемония начнется в 14.00 по Киеву.

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В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Победители стыковых матчей присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

В жеребьевке стыковых матчей примут участие 16 клубов: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут сеяными; восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, будут несеяными.

Сеяные

«Манчестер Юнайтед» (ENG)

«Мидтьюлланд» (DEN)

«Монако» (FRA)

«Нант» (FRA)

ПСВ (NED)

«Рома» (ITA)

«Ренн» (FRA)

«Унион» (GER)

Несеяные

«Аякс» (NED)

«Байер» (GER)

«Барселона» (ESP)

«Зальцбург» (AUT)

«Севилья» (ESP)

«Спортинг» (POR)

«Шахтер» (UKR)

«Ювентус» (ITA)

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки.