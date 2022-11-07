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Лига Европы
07 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 07 ноября 2022, 14:21
19915
9

Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция

7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

07 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 07 ноября 2022, 14:21
19915
9
Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыков ЛЕ. Текстовая трансляция
УЕФА

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Церемония начнется в 14.00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Победители стыковых матчей присоединяются в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

Соперник для Шахтера. Жеребьевка стыковых матчей ЛЕ
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Трансляция матча В эфире

В жеребьевке стыковых матчей примут участие 16 клубов: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут сеяными; восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, будут несеяными.

Сеяные
«Манчестер Юнайтед» (ENG)
«Мидтьюлланд» (DEN)
«Монако» (FRA)
«Нант» (FRA)
ПСВ (NED)
«Рома» (ITA)
«Ренн» (FRA)
«Унион» (GER)

Несеяные
«Аякс» (NED)
«Байер» (GER)
«Барселона» (ESP)
«Зальцбург» (AUT)
«Севилья» (ESP)
«Спортинг» (POR)
«Шахтер» (UKR)
«Ювентус» (ITA)

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Андрій Гусак
По ходу несіяні сильніші за сіяні
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+5
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Фанькин кот
Сильнейшая Лига Европы за всю историю розыгрышей, наверное. По именам так самая что ни на есть Лига Чемпионов. И наш Шахтёр тоже среди сильнейших, и это радует!
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+3
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Віталій Яценко
Ренн можна грати. Хоча і не з легких варіантів. Все ж Нант і Мюдтіленд були б простіше.
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+2
zzg77
Хіба що Рене, Юніон, Нант більш-менш, а МанЮ, Рома та ПСВ найгірше.
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+1
Dreifus
Огонь.
Жеребьевка началась сразу с ухода МЮ и стало полегче.
И Ренн - это хорошо. Они не сильнее немотивированного ДК, просто везучей.
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0
nick07
більш-менш прийнятний жереб. Цікаво чи вдасться ШД надати урок ДК як обігрувати французів
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0
Фанькин кот
Фань, а Фань? А где твоя любимая Динамка из кипрской оффшорный юрисдикции сегодня "жеребится"? Слышал там одного игрока Забавного за кучу жёлтых и одну красную топ-игрочилой признали? Типо за огроменное влияние на командную игру. Канеш, если этого Забавного нафик с поля удаляют, то таки да, влияние на игру команды большущее
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-7
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