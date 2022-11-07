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07 ноября 2022, 10:30 |
320
3

Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»

Все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине

07 ноября 2022, 10:30 |
320
3
Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»
Instagram. Дарио Срна

Директор донецкого клуба «Шахтер» Дарио Срна выпустил собственную автобиографию.

Книга называется «Почему тебя зовут Срна?». Сейчас она издана исключительно на хорватском языке, но со временем будет переведена на украинский.

Все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине, оставшихся без родителей из-за войны.

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Дарио Срна фото Шахтер Донецк
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Gargantua
чото ржу )
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+1
Tom
до нарколога його запишіть хай перевірять
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0
Aleks04
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0
zzg77
Навіщо? І так всім відомо!!!
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0
Фанькин кот
Интересно, он там все детали и всю подноготную побед Шахты над своим злейшим и подлейшим конкурентом расписал? "Динамо-Динамо, на*** нам надоооо!!!" Колоритная фразочка Не хуже "Где Динамо, где?"
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-1
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