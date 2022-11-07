Другие новости07 ноября 2022, 10:30 |
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Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»
Все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине
07 ноября 2022, 10:30 |
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Директор донецкого клуба «Шахтер» Дарио Срна выпустил собственную автобиографию.
Книга называется «Почему тебя зовут Срна?». Сейчас она издана исключительно на хорватском языке, но со временем будет переведена на украинский.
Все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине, оставшихся без родителей из-за войны.
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Комментарии 5
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чото ржу )
до нарколога його запишіть хай перевірять
Навіщо? І так всім відомо!!!
Интересно, он там все детали и всю подноготную побед Шахты над своим злейшим и подлейшим конкурентом расписал? "Динамо-Динамо, на*** нам надоооо!!!" Колоритная фразочка Не хуже "Где Динамо, где?"
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