Cрна выпустил автобиографию под названием «Почему тебя зовут Срна?»

Директор донецкого клуба «Шахтер» Дарио Срна выпустил собственную автобиографию.

Книга называется «Почему тебя зовут Срна?». Сейчас она издана исключительно на хорватском языке, но со временем будет переведена на украинский.

Все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине, оставшихся без родителей из-за войны.