Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Очень приятно обыграть такого сильного соперника»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

«Наша система придала игрокам сплоченности – команда действует слаженно, терпеливо защищается и понимает, когда необходимо «страдать». Что важно, такой настрой сохраняется на протяжении всех 95 минут игры, тогда как раньше мы начинали «засыпать» уже после получаса. Теперь мы все время в игре, даже когда очень тяжело, и это важнейший шаг. Очень приятно обыграть такого сильного соперника, как «Интер». Впереди долгий сезон», - сказал Аллегри.