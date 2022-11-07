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Италия
07 ноября 2022, 03:45 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:30
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Очень приятно обыграть такого сильного соперника»

Наставник «Ювентуса» – о победе над «Интером»

07 ноября 2022, 03:45 | Обновлено 07 ноября 2022, 04:30
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Очень приятно обыграть такого сильного соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

«Наша система придала игрокам сплоченности – команда действует слаженно, терпеливо защищается и понимает, когда необходимо «страдать». Что важно, такой настрой сохраняется на протяжении всех 95 минут игры, тогда как раньше мы начинали «засыпать» уже после получаса. Теперь мы все время в игре, даже когда очень тяжело, и это важнейший шаг. Очень приятно обыграть такого сильного соперника, как «Интер». Впереди долгий сезон», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Интер Милан Ювентус Ювентус - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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