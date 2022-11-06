Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 21:21 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:37
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Мотор потерпел 8-е поражение в 10 матчах во Второй Бундеслиге
Запорожский клуб проиграл матч в Германии с разницей в 8 мячей
06 ноября 2022, 21:21 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:37
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6 ноября состоялся матч 10-го тура Второй Бундеслиги по гандболу.
Украинская команда «Мотор» Запорожье проиграла клубу «Битигхайм» с разницей в 8 мячей (25:37).
Во второй Бундеслиге «Мотор» имеет 2 победы и 6 поражений и набрал всего 4 очка после 10 туров (18-е место среди 20 команд).
Вторая Бундеслига
10-й тур, 6 ноября
Битигхайм (Германия) – Мотор (Украина) – 37:25 (20:15)
Турнирная таблица Второй Бундеслиги
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