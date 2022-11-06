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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 21:21 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:37
579
2

Мотор потерпел 8-е поражение в 10 матчах во Второй Бундеслиге

Запорожский клуб проиграл матч в Германии с разницей в 8 мячей

06 ноября 2022, 21:21 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:37
579
2
Мотор потерпел 8-е поражение в 10 матчах во Второй Бундеслиге
ГК Мотор

6 ноября состоялся матч 10-го тура Второй Бундеслиги по гандболу.

Украинская команда «Мотор» Запорожье проиграла клубу «Битигхайм» с разницей в 8 мячей (25:37).

Во второй Бундеслиге «Мотор» имеет 2 победы и 6 поражений и набрал всего 4 очка после 10 туров (18-е место среди 20 команд).

Вторая Бундеслига

10-й тур, 6 ноября

Битигхайм (Германия) – Мотор (Украина) – 37:25 (20:15)

Турнирная таблица Второй Бундеслиги

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ГК Мотор Запорожье чемпионат Германии по гандболу ГК Битигхайм
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Источник Sport.ua
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ash
Що вони роблять у Другій Бундеслізі?
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dadlismit
С такой игрой вылетят в третью Бундеслигу 
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0
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