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Байер
06.11.2022, FT 5 : 0
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06 ноября 2022, 20:26 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:34
294
0

Где претендент? Байер разгромил Унион, Фрайбург выиграл у Кельна

Завершился 13-й тур в немецкой Бундеслиге

06 ноября 2022, 20:26 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:34
294
0
Где претендент? Байер разгромил Унион, Фрайбург выиграл у Кельна
ФК Байер

В воскресенье, 6 ноября, в чемпионате Германии сыграны два заключительных матча 13-го тура.

Леверкузенский «Байер» дома добился крупной победы со счетом 5:0 над «Унионом Берлин». Бывший лидер таблицы Бундеслиги проиграл на «Бай Арене», можно сказать, сенсационно, ведь «фармацевты» находились до этого в зоне вылета через стыковые матчи.

В другом поединке «Фрайбург» в родных стенах выиграл у «Кельна» – 2:0. Победив, «бразильцы из Брайсгау» поднялись на 2 место в таблице, потеснив «Унион Берлин».

В таблице Бундеслиги лидирует «Бавария», у которой 28 очков. У «Фрайбург» 27 пунктов, у «Униона Берлин» – 26. Далее идут «Боруссия» Дортмунд (25) и «Айнтрахт» (23).

Чемпионат Германии. 13-й тур

Байер – Унион Берлин – 5:0

Голы: Андрих, 46 (1:0). Диаби, 56 (2:0). Диаби, 58 (3:0). Гложек, 68 (4:0). Баккер, 76 (5:0).

Фрайбург – Кельн – 2:0

Голы: У Йон Чон, 53, (1:0). Грегорич, 64 (2:0).

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Источник Sport.ua
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