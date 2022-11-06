ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Михал Левандовски является однофамильцем знаменитого форварда «Барсы»
Вратарь Михал Левандовски, который играет за «Мессину», клуб Серии С, забил гол ударом почти от своей штрафной.
«Мессина» на 33-й минуте матча против клуба «Монтерози» (3:2) получила право пробить штрафной со своей половины поля.
Вратарь команды нанес удар с примерно 80 метров. Пролетев все поле, мяч ударился о газон, перелетел вратаря соперника и попал в сетку ворот.
Михал Левандовски является однофамильцем знаменитого форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
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