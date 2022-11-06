Вратарь Михал Левандовски, который играет за «Мессину», клуб Серии С, забил гол ударом почти от своей штрафной.

«Мессина» на 33-й минуте матча против клуба «Монтерози» (3:2) получила право пробить штрафной со своей половины поля.

Вратарь команды нанес удар с примерно 80 метров. Пролетев все поле, мяч ударился о газон, перелетел вратаря соперника и попал в сетку ворот.

Михал Левандовски является однофамильцем знаменитого форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.

ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот