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  4. ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Италия
06 ноября 2022, 20:12 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:16
3403
0

ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот

Михал Левандовски является однофамильцем знаменитого форварда «Барсы»

06 ноября 2022, 20:12 | Обновлено 06 ноября 2022, 20:16
3403
0
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Левандовски

Вратарь Михал Левандовски, который играет за «Мессину», клуб Серии С, забил гол ударом почти от своей штрафной.

«Мессина» на 33-й минуте матча против клуба «Монтерози» (3:2) получила право пробить штрафной со своей половины поля.

Вратарь команды нанес удар с примерно 80 метров. Пролетев все поле, мяч ударился о газон, перелетел вратаря соперника и попал в сетку ворот.

Михал Левандовски является однофамильцем знаменитого форварда «Барселоны» Роберта Левандовски.

ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот

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Мессина чемпионат Италии по футболу Михал Левандовски курьезы видео голов и обзор Монтерози Серия C
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Источник Sport.ua
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