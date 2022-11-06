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WTA
06 ноября 2022, 15:42 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:43
109
0

Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA

06 ноября 2022, 15:42 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:43
109
0
Киченок/Остапенко – Крейчикова/Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

6 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.

В полуфинале украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против действующих чемпионок турнира Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. Время начала матча – 21:30 по Киеву.

В текущем сезоне чешский дуэт выиграл оба очных матча, но в прошлому году Киченок и Остапенко побеждали эту пару.

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Людмила Киченок Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Алена Остапенко Барбора Крейчикова Катерина Синякова
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Источник Sport.ua
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