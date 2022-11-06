Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября состоится финал Мастерса в Париже.

В матче за титул сразятся Новак Джокович (№7 ATP) и Хольгер Руне (№18 ATP). Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

Ранее теннисисты играли один раз, победил серб.

Джокович семь раз играл в финале Мастерса в Париже и завоевал шесть титулов. Руне на пути в финал одолел четырех игроков первой десятки и впервые будет сражаться за титул на Мастерсе.

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