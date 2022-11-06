Иван ПЕТРЯК: «Мудрик делал результат в ЛЧ, но работали все»

Вингер «Шахтера» Иван Петряк оценил выступления команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

«После жеребьевки все решили, что мы финишируем на четвертом месте с нулем очков. Думаю, мы справились с задачей, очень хорошие матчи провели. Моментами чуть-чуть не повезло, моментами наоборот везло, но это футбол. Где-то не забили на последних секундах, где-то нам забили. Ничего страшного. В целом я оцениваю выступления положительно, ведь у нас есть еврокубковая весна.

Главный герой? Мишка Мудрик, конечно же. Забивал решающие мячи, столь нужные всей команде. Брал на себя игру, тянул команду, помогал партнерам. Молодец! Но хотелось бы отметить всех. Хотя Миша и делал результат, но работали все – от голкипера до нападающих».