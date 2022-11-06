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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 12:29
307
0

Днепр-1 – Минай. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

06 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 12:29
307
0
Днепр-1 – Минай. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
СК Днепр-1. Артем Довбик

Сегодня, 6 ноября «Днепр-1» в матче 11-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский, Кулиев

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Днепр-1 Минай Днепр-1 - Минай Украинская Премьер-лига стартовые составы
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Источник УПЛ
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