Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 12:29
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Днепр-1 – Минай. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
06 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 06 ноября 2022, 12:29
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Сегодня, 6 ноября «Днепр-1» в матче 11-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик
«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский, Кулиев
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