Днепр-1 – Минай. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Сегодня, 6 ноября «Днепр-1» в матче 11-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Довбик

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский, Кулиев