Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сети появились фото уникальных бутс Месси для ЧМ-2022
Чемпионат мира
06 ноября 2022, 11:59 |
328
0

В сети появились фото уникальных бутс Месси для ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины будет играть в золотом

06 ноября 2022, 11:59 |
328
0
В сети появились фото уникальных бутс Месси для ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Предстоящий чемпионат мира-2022, скорее всего, будет последним шансом для Лионеля Месси завоевать главный титул в современном футболе. В сети появились фото бутс, которые Adidas разработал для лидера сборной Аргентины специально для мундиаля в Катаре:

По теме:
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Месси выпал из обоймы ПСЖ на матч с Лорьяном
Участие Сона в ЧМ-2022 остается под вопросом
Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу фото Adidas
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марьян ШВЕД: «Не думаю, что Леннон хорошо тренировал Селтик»
Футбол | 06 ноября 2022, 10:50 1
Марьян ШВЕД: «Не думаю, что Леннон хорошо тренировал Селтик»
Марьян ШВЕД: «Не думаю, что Леннон хорошо тренировал Селтик»

Вингер «Шахтера» высказался о своем экс-наставнике

ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
Футбол | 05 ноября 2022, 12:52 0
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 05.11.2022, 21:24
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Футбол | 06.11.2022, 06:20
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Смотри матч Челси – Арсенал бесплатно – донать на дроны для ВСУ
Футбол | 05.11.2022, 12:35
Смотри матч Челси – Арсенал бесплатно – донать на дроны для ВСУ
Смотри матч Челси – Арсенал бесплатно – донать на дроны для ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
05.11.2022, 10:59 10
Футбол
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
05.11.2022, 12:39 8
Футбол
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
04.11.2022, 10:45
Бокс
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
04.11.2022, 21:59 5
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
05.11.2022, 10:40 2
Теннис
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности