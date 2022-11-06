Чемпионат мира06 ноября 2022, 11:59 |
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В сети появились фото уникальных бутс Месси для ЧМ-2022
Лидер сборной Аргентины будет играть в золотом
06 ноября 2022, 11:59 |
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Предстоящий чемпионат мира-2022, скорее всего, будет последним шансом для Лионеля Месси завоевать главный титул в современном футболе. В сети появились фото бутс, которые Adidas разработал для лидера сборной Аргентины специально для мундиаля в Катаре:
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