Другие новости06 ноября 2022, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 11:28
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ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
06 ноября 2022, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 11:28
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1. Эрлинг Холанд на 95-й минуте спас Манчестер Сити
2. Наполи продолжает доминировать в Серии А
3. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле
4. Прогноз на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
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