Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль
Другие новости
06 ноября 2022, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 11:28
201
0

ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

06 ноября 2022, 11:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 11:28
201
0
ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Эрлинг Холанд на 95-й минуте спас Манчестер Сити
2. Наполи продолжает доминировать в Серии А
3. Тухель может заменить Клоппа в Ливерпуле
4. Прогноз на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
Футбол | 05 ноября 2022, 12:39 8
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает лучшие матчи в исполнении звездного именинника

Смотри матч Челси – Арсенал бесплатно – донать на дроны для ВСУ
Футбол | 05 ноября 2022, 12:35 0
Смотри матч Челси – Арсенал бесплатно – донать на дроны для ВСУ
Смотри матч Челси – Арсенал бесплатно – донать на дроны для ВСУ

Бесплатный футбол от нас – донат на дроны от тебя

НХЛ. 7 кряду победа Вегаса, успех Тампы, поражения Вашингтона и Бостона
Хоккей | 06.11.2022, 09:52
НХЛ. 7 кряду победа Вегаса, успех Тампы, поражения Вашингтона и Бостона
НХЛ. 7 кряду победа Вегаса, успех Тампы, поражения Вашингтона и Бостона
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Футбол | 05.11.2022, 14:56
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Суперкамбэк в Киеве. Заря вырвала победу у Металлиста
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Футбол | 06.11.2022, 06:20
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
04.11.2022, 18:57 11
Футбол
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
04.11.2022, 14:10 28
Футбол
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 4
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
05.11.2022, 10:40 2
Теннис
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
05.11.2022, 18:05 1
Война
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 18
Футбол
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
ВИДЕО. 21-я победа в карьере. Как Богачук во 2-м раунде нокаутировал Коули
04.11.2022, 21:59 5
Бокс
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
04.11.2022, 12:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности