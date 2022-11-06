Англия06 ноября 2022, 11:14 |
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ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
Тренер «Манчестер Сити» ответил шведскому форварду
06 ноября 2022, 11:14 |
1455
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил своему бывшему подопечному Златану Ибрагимовичу, который обвинил испанца в слишком большом эго:
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