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  4. ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
Англия
06 ноября 2022, 11:14 |
1455
1

ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича

Тренер «Манчестер Сити» ответил шведскому форварду

06 ноября 2022, 11:14 |
1455
1
ВИДЕО. Как Гвардиола заткнул Ибрагимовича
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил своему бывшему подопечному Златану Ибрагимовичу, который обвинил испанца в слишком большом эго:

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Источник Sport.ua
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marko2020
Лисий по краю ходить) Ібра ж і в'єбати з вертухи може)
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