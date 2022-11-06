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  4. На турнире в Тунисе теннисиста сняли с матча за то, что он «ругал ислам»
ITF
06 ноября 2022, 10:59 |
128
0

На турнире в Тунисе теннисиста сняли с матча за то, что он «ругал ислам»

Курьезный случай в Монастире

06 ноября 2022, 10:59 |
128
0
На турнире в Тунисе теннисиста сняли с матча за то, что он «ругал ислам»
Instagram

На хардовом 15-тысячнике в Монастире (Тунис) произошел курьезный случай. Игрок был дисквалифицирован с матча за недовольство намазом.

В 1/16 финала соревнований француз Николя Тепмак вел 6:2, 2:0 против Андреа Бакалони. В это время местные жители начали совершать намаз и молиться. Это не понравилось Тепмаку и он начал возмущаться в сторону молящихся.

Как сообщает итальянский журналист Маттео Москиатти: «Голосов много, они громкие, француз теряет терпение и ругает ислам. Дисквалификация».

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дисквалификация ITF Монастир
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