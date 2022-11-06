На турнире в Тунисе теннисиста сняли с матча за то, что он «ругал ислам»

На хардовом 15-тысячнике в Монастире (Тунис) произошел курьезный случай. Игрок был дисквалифицирован с матча за недовольство намазом.

В 1/16 финала соревнований француз Николя Тепмак вел 6:2, 2:0 против Андреа Бакалони. В это время местные жители начали совершать намаз и молиться. Это не понравилось Тепмаку и он начал возмущаться в сторону молящихся.

Как сообщает итальянский журналист Маттео Москиатти: «Голосов много, они громкие, француз теряет терпение и ругает ислам. Дисквалификация».