На турнире в Тунисе теннисиста сняли с матча за то, что он «ругал ислам»
Курьезный случай в Монастире
На хардовом 15-тысячнике в Монастире (Тунис) произошел курьезный случай. Игрок был дисквалифицирован с матча за недовольство намазом.
В 1/16 финала соревнований француз Николя Тепмак вел 6:2, 2:0 против Андреа Бакалони. В это время местные жители начали совершать намаз и молиться. Это не понравилось Тепмаку и он начал возмущаться в сторону молящихся.
Как сообщает итальянский журналист Маттео Москиатти: «Голосов много, они громкие, француз теряет терпение и ругает ислам. Дисквалификация».
1º turno ITF $15.000 Monastir (Tunisia): #Tepmahc è avanti 6-2 2-0 sul romano #Bacaloni e i cittadini locali iniziano a pregare ad alta voce. Le voci son tante e alte, il francese perde la pazienza e inveisce contro l’Islam: squalificato. L’azzurro poi arriva in finale ⚠️ #tennis pic.twitter.com/VGR1G30KlY— Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) November 5, 2022
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