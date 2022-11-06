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Англия
06 ноября 2022, 00:10 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:16
41
0

Лидс – Борнмут – 4:3. Перестрелка на Элланд Роуд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

06 ноября 2022, 00:10 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:16
41
0
Лидс – Борнмут – 4:3. Перестрелка на Элланд Роуд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Лидс» и «Борнмут» выдали сверхрезультативный матч.

Чемпионат Англии. 15-й тур

«Лидс» – «Борнмут» – 4:3
Голы: Родриго, 3 (с пен), Гринвуд, 60, Купер, 68, Саммервилль, 84 – Тавернье, 7, Биллинг, 19, Соланке, 48

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Источник Sport.ua
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