Англия06 ноября 2022, 00:10 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:16
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Лидс – Борнмут – 4:3. Перестрелка на Элланд Роуд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
06 ноября 2022, 00:10 | Обновлено 06 ноября 2022, 01:16
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В матче 15-го тура чемпионата Англии «Лидс» и «Борнмут» выдали сверхрезультативный матч.
Чемпионат Англии. 15-й тур
«Лидс» – «Борнмут» – 4:3
Голы: Родриго, 3 (с пен), Гринвуд, 60, Купер, 68, Саммервилль, 84 – Тавернье, 7, Биллинг, 19, Соланке, 48
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