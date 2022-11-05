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  4. ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши
Польша
05 ноября 2022, 23:23 |
623
2

ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши

Лукас все еще может удивлять

05 ноября 2022, 23:23 |
623
2
ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши
ФК Гурник Забже. Лукас Подольски

37-летний немецкий нападающий ФК «Гурник Забже» Лукас Подольски напомнил всему миру, что он все еще играет в футбол на высоком уровне.

В матче 16-го тура чемпионата Польши против «Погони» из Щецина (4:1) чемпион мира 2014 года отметился фантастическим голом. На 73-й минуте Подольски со своей половины поля сумел перебросить вратаря, который неосмотрительно вышел за пределы штрафной площади.

В текущем сезоне Подольски сыграл 13 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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Лукас Подольски Гурник Забже Погонь Щецин
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Источник Sport.ua
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Voxa Hvedyk
А за Ракув Гутеовскіс-покер і Кочергін-дубль...
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+1
andre_lui
Так, круто Лукас
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