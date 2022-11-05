ВИДЕО. 37-летний Подольски забил со своей половины поля в чемпионате Польши

37-летний немецкий нападающий ФК «Гурник Забже» Лукас Подольски напомнил всему миру, что он все еще играет в футбол на высоком уровне.

В матче 16-го тура чемпионата Польши против «Погони» из Щецина (4:1) чемпион мира 2014 года отметился фантастическим голом. На 73-й минуте Подольски со своей половины поля сумел перебросить вратаря, который неосмотрительно вышел за пределы штрафной площади.

В текущем сезоне Подольски сыграл 13 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.