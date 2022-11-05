Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич уже ждет жеребьевку плей-офф Лиги Европы, которая состоится 7 ноября. В соперники команде могут выпасть МЮ, «Монако», «Нант», «Мидтьюлланд», ПСВ, «Ренн», «Рома», или «Унион».

– В понедельник жеребьевка Лиги Европы. Какие у вас ожидания?

– Посмотрим. Восемь команд, которые у нас в вероятных соперниках, походят больше на Лигу чемпионов, чем на Лигу Европы. Но это все равно большой вызов для нас. То, что мы находимся там, – огромный подвиг.

Думаю, тот, кто получит нас в соперники на жеребьевке, тоже будет не очень счастлив. Мы показали себя и заслужили респект европейских клубов, болельщиков, прессы. И эта работа должна продолжаться, чтобы мы в таком тонусе ждали в феврале своего соперника.