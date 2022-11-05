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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»
Лига Европы
05 ноября 2022, 19:48 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:53
1248
2

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»

Наставник готовится к жеребьевке еврокубка

05 ноября 2022, 19:48 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:53
1248
2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Тот, кто получит Шахтер в Лиге Европы, счастлив не будет»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич уже ждет жеребьевку плей-офф Лиги Европы, которая состоится 7 ноября. В соперники команде могут выпасть МЮ, «Монако», «Нант», «Мидтьюлланд», ПСВ, «Ренн», «Рома», или «Унион».

– В понедельник жеребьевка Лиги Европы. Какие у вас ожидания?
– Посмотрим. Восемь команд, которые у нас в вероятных соперниках, походят больше на Лигу чемпионов, чем на Лигу Европы. Но это все равно большой вызов для нас. То, что мы находимся там, – огромный подвиг.

Думаю, тот, кто получит нас в соперники на жеребьевке, тоже будет не очень счастлив. Мы показали себя и заслужили респект европейских клубов, болельщиков, прессы. И эта работа должна продолжаться, чтобы мы в таком тонусе ждали в феврале своего соперника.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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nick07
Єдиний вдалий жереб це мідтьюлландт, всі інші клуби швидше всього просто винесуть в одні ворота.
Не варто йовічевичу бути аж надто самовпевненим
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0
Veter
Манчестер Юнайтед спит и видит наш Шахтёр на Олд Траффорд
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