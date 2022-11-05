ВИДЕО. Коноплянка отметился дебютным ассистом за Краковию

В матче 16-го тура чемпионата Польши «Краковия» минимально обыграла «Ягеллонию» (1:0).

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка отыграл 83 минуты и отличился результативной передачей. На 77-й минуте украинец стал соавтором единственного и победного гола хозяев, ассистировав на хорвата Матея Родина.

Это первый ассист Коноплянки за «Краковию» в официальных матчах. Раньше на его счету было три гола, но только один в чемпионате.

Чемпионат Польши. 16-й тур

«Краковия» – «Ягеллония» – 1:0

Гол: Родин (77)