ВИДЕО. Коноплянка отметился дебютным ассистом за Краковию
Евгений помог своей команде победить
В матче 16-го тура чемпионата Польши «Краковия» минимально обыграла «Ягеллонию» (1:0).
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка отыграл 83 минуты и отличился результативной передачей. На 77-й минуте украинец стал соавтором единственного и победного гола хозяев, ассистировав на хорвата Матея Родина.
Это первый ассист Коноплянки за «Краковию» в официальных матчах. Раньше на его счету было три гола, но только один в чемпионате.
Чемпионат Польши. 16-й тур
«Краковия» – «Ягеллония» – 1:0
Гол: Родин (77)
𝐌𝐚𝐭𝐞𝐣 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐧! @MKSCracoviaSSA wychodzi na prowadzenie w meczu z @Jagiellonia1920! Jak odpowiedzą piłkarze Macieja Stolarczyka? 👀— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2022
📺Mecz #CRAJAG trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/scYNwHoFIX
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