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  4. ВИДЕО. Коноплянка отметился дебютным ассистом за Краковию
Польша
05 ноября 2022, 19:32 |
978
3

ВИДЕО. Коноплянка отметился дебютным ассистом за Краковию

Евгений помог своей команде победить

05 ноября 2022, 19:32 |
978
3
ВИДЕО. Коноплянка отметился дебютным ассистом за Краковию
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

В матче 16-го тура чемпионата Польши «Краковия» минимально обыграла «Ягеллонию» (1:0).

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка отыграл 83 минуты и отличился результативной передачей. На 77-й минуте украинец стал соавтором единственного и победного гола хозяев, ассистировав на хорвата Матея Родина.

Это первый ассист Коноплянки за «Краковию» в официальных матчах. Раньше на его счету было три гола, но только один в чемпионате.

Чемпионат Польши. 16-й тур

«Краковия» – «Ягеллония» – 1:0
Гол: Родин (77)

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Евгений Коноплянка Краковия Ягеллония чемпионат Польши по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Avaksi
А колись казали, що він кращий за Ярмоленко....
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+2
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Veter
А Олег Блохин сегодня отметился 70-ти летием
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-1
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