Киченок/Остапенко – Данилина/Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.
В третьем матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия). Время начала матча – 20:30 по Киеву.
Отметим, что для выхода из группы Киченок и Остапенко нужна победа, а также поражение дуэта Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос в другом матче этой группы.
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Группа Пэм Шрайвер
|Пары
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|/
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|Матчи
|Сеты / Геймы
|Дабровски / Олмос (2)
|-
|W
|L
|1-1
|2-3 / 15-25
|Кудерметова / Мертенс (4)
|-
|W
|W
|2-0
|4-1 / 22-14
|Киченок / Остапенко (6)
|L
|L
|-
|0-2
|2-4 / 19-20
|Данилина / Хаддад-Майя (7)
|W
|L
|-
|1-1
|2-2 / 20-17
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