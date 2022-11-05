Киченок/Остапенко – Данилина/Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.

В третьем матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия). Время начала матча – 20:30 по Киеву.

Отметим, что для выхода из группы Киченок и Остапенко нужна победа, а также поражение дуэта Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос в другом матче этой группы.

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