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  4. Киченок/Остапенко – Данилина/Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2022, 19:05 |
359
0

Киченок/Остапенко – Данилина/Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

05 ноября 2022, 19:05 |
359
0
Киченок/Остапенко – Данилина/Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.

В третьем матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя (Казахстан / Бразилия). Время начала матча – 20:30 по Киеву.

Отметим, что для выхода из группы Киченок и Остапенко нужна победа, а также поражение дуэта Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос в другом матче этой группы.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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📺 Видеотрансляция

Группа Пэм Шрайвер

Пары / / / / Матчи Сеты / Геймы
Дабровски / Олмос (2) - W L 1-1 2-3 / 15-25
Кудерметова / Мертенс (4) - W W 2-0 4-1 / 22-14
Киченок / Остапенко (6) L L - 0-2 2-4 / 19-20
Данилина / Хаддад-Майя (7) W L - 1-1 2-2 / 20-17
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Людмила Киченок Итоговый турнир WTA Габриэла Дабровски смотреть онлайн Алена Остапенко Джулиана Олмос
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Источник Sport.ua
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