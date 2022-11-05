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  4. ВИДЕО. Поттер против Артеты. Слова тренеров перед битвой Челси - Арсенал
Англия
05 ноября 2022, 20:11 |
135
0

ВИДЕО. Поттер против Артеты. Слова тренеров перед битвой Челси - Арсенал

Топ-матч тура в АПЛ

05 ноября 2022, 20:11 |
135
0
ВИДЕО. Поттер против Артеты. Слова тренеров перед битвой Челси - Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье состоится матч АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Наставники Грэм Поттер и Микель Артера обсудили будущее противостояние.

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Источник Sport.ua
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