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  4. Сборная Англии перед ЧМ-2022 потеряла еще одного защитника
Англия
05 ноября 2022, 16:55 |
699
0

Сборная Англии перед ЧМ-2022 потеряла еще одного защитника

Бен Чилвелл пропустит чемпионат мира

05 ноября 2022, 16:55 |
699
0
Сборная Англии перед ЧМ-2022 потеряла еще одного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Челси» по итогам обследования сообщил, что защитник Бен Чилвелл получил серьезное повреждение ноги и не поедет на чемпионат мира.

Левый защитник провел за сборную 17 матчей.

Перед стартом ЧМ наставник Гарет Саутгейт рискует остаться без травмированных защитников Кайла Уокера и Риса Джеймса. Под вопросом Кайл Уокер-Праус.

Тренер на следующей неделе назовет заявку на ЧМ-2022.

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Источник BBC
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