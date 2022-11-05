Англия05 ноября 2022, 16:55 |
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Сборная Англии перед ЧМ-2022 потеряла еще одного защитника
Бен Чилвелл пропустит чемпионат мира
05 ноября 2022, 16:55 |
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Клуб «Челси» по итогам обследования сообщил, что защитник Бен Чилвелл получил серьезное повреждение ноги и не поедет на чемпионат мира.
Левый защитник провел за сборную 17 матчей.
Перед стартом ЧМ наставник Гарет Саутгейт рискует остаться без травмированных защитников Кайла Уокера и Риса Джеймса. Под вопросом Кайл Уокер-Праус.
Тренер на следующей неделе назовет заявку на ЧМ-2022.
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