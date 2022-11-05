Калинина проиграла в полуфинале турнира в Великобритании

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в 1/2 финала 100-тысячника в британском Шрусбере не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову.

ITF W100 Шрусбери. 1/2 финала. Хард в помещении

Ангелина Калинина [Украина, 1] – Маркета Воондрушова [Чехия, 8] – 6:7 (2:7), 3:6

Отметим, что в первом сете украинка не реализовала три сетбола.