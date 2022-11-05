ITF05 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:35
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2
Калинина проиграла в полуфинале турнира в Великобритании
Украинская теннисистка потерпела поражение
05 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:35
218
2
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в 1/2 финала 100-тысячника в британском Шрусбере не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову.
ITF W100 Шрусбери. 1/2 финала. Хард в помещении
Ангелина Калинина [Украина, 1] – Маркета Воондрушова [Чехия, 8] – 6:7 (2:7), 3:6
Отметим, что в первом сете украинка не реализовала три сетбола.
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Невикорінний синдром Попелюшки. Якби навіть реалізувала сетболи, програла б в трьох сетах. Натомість Вондрушова немовби каже: "Я тут випадково, завдяки перерві у виступах. А взагалі я з іншої ліги". Що, до речі, зовсім не гарантує їй виграшу завтра в фіналі, що про Конюх, що проти Ліс.
чоловік все ж не психолог,треба доброго психолога-кінцівкі сетів у Гелі в стілі- та все рівно програю...
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