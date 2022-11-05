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  4. Калинина проиграла в полуфинале турнира в Великобритании
ITF
05 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:35
218
2

Калинина проиграла в полуфинале турнира в Великобритании

Украинская теннисистка потерпела поражение

05 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:35
218
2
Калинина проиграла в полуфинале турнира в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в 1/2 финала 100-тысячника в британском Шрусбере не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову.

ITF W100 Шрусбери. 1/2 финала. Хард в помещении
Ангелина Калинина [Украина, 1] – Маркета Воондрушова [Чехия, 8] – 6:7 (2:7), 3:6

Отметим, что в первом сете украинка не реализовала три сетбола.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Невикорінний синдром Попелюшки. Якби навіть реалізувала сетболи, програла б в трьох сетах. Натомість Вондрушова немовби каже: "Я тут випадково, завдяки перерві у виступах. А взагалі я з іншої ліги". Що, до речі, зовсім не гарантує їй виграшу завтра в фіналі, що про Конюх, що проти Ліс.
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+2
Александр Ад
чоловік все ж не психолог,треба доброго психолога-кінцівкі сетів у Гелі в стілі- та все рівно програю...
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0
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