Месси выпал из обоймы ПСЖ на матч с Лорьяном

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит ближайший матч чемпионата Франции с «Лорьяном».

Сообщается, что у 35-летнего аргентинца выявлено воспаление ахиллова сухожилия. В качестве меры предосторожности ему рекомендовано пропустить игру с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1. Матч состоится в воскресенье, 6 ноября.

Ожидается, что Месси вернется в общую группу парижан на следующей неделе. Вместе с Лионелем из лазарета «ПСЖ» должны вернуться вратарь Кейлор Навас, защитник Преснель Кимпембе и полузащитник Фабиан Руис.