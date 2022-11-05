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  4. Месси выпал из обоймы ПСЖ на матч с Лорьяном
Франция
05 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:07
276
0

Месси выпал из обоймы ПСЖ на матч с Лорьяном

У аргентинца есть проблемы со здоровьем

05 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:07
276
0
Месси выпал из обоймы ПСЖ на матч с Лорьяном
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит ближайший матч чемпионата Франции с «Лорьяном».

Сообщается, что у 35-летнего аргентинца выявлено воспаление ахиллова сухожилия. В качестве меры предосторожности ему рекомендовано пропустить игру с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1. Матч состоится в воскресенье, 6 ноября.

Ожидается, что Месси вернется в общую группу парижан на следующей неделе. Вместе с Лионелем из лазарета «ПСЖ» должны вернуться вратарь Кейлор Навас, защитник Преснель Кимпембе и полузащитник Фабиан Руис.

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Источник ФК ПСЖ
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