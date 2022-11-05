Проведена жеребьевка Финала четырех Суперкубка Испании

Стал известен календарь матчей заключительного раунда розыгрыша Суперкубка Испании.

Финал четырех турнира состоится в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в январе 2023 года. В нем примут участие мадридский «Реал», «Барселона», «Бетис» и «Валенсия».

11 января состоится встреча «Реала» с «Валенсией». Как известно, отношения выяснят действующий чемпион Примеры и финалист Кубка Испании.

На следующий день, 12-го числа, сыграют «Бетис» и «Барселона», то есть обладатель Кубка и вторая команда чемпионата Испании сезона-2021/2022.

Решающая игра Суперкубка Испании состоится 15 января.