Проведена жеребьевка Финала четырех Суперкубка Испании
Обладатель трофея определится в Саудовской Аравии
Стал известен календарь матчей заключительного раунда розыгрыша Суперкубка Испании.
Финал четырех турнира состоится в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в январе 2023 года. В нем примут участие мадридский «Реал», «Барселона», «Бетис» и «Валенсия».
11 января состоится встреча «Реала» с «Валенсией». Как известно, отношения выяснят действующий чемпион Примеры и финалист Кубка Испании.
На следующий день, 12-го числа, сыграют «Бетис» и «Барселона», то есть обладатель Кубка и вторая команда чемпионата Испании сезона-2021/2022.
Решающая игра Суперкубка Испании состоится 15 января.
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