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Испания
05 ноября 2022, 13:39 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:49
527
0

Проведена жеребьевка Финала четырех Суперкубка Испании

Обладатель трофея определится в Саудовской Аравии

05 ноября 2022, 13:39 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:49
527
0
Проведена жеребьевка Финала четырех Суперкубка Испании
LaLiga

Стал известен календарь матчей заключительного раунда розыгрыша Суперкубка Испании.

Финал четырех турнира состоится в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в январе 2023 года. В нем примут участие мадридский «Реал», «Барселона», «Бетис» и «Валенсия».

11 января состоится встреча «Реала» с «Валенсией». Как известно, отношения выяснят действующий чемпион Примеры и финалист Кубка Испании.

На следующий день, 12-го числа, сыграют «Бетис» и «Барселона», то есть обладатель Кубка и вторая команда чемпионата Испании сезона-2021/2022.

Решающая игра Суперкубка Испании состоится 15 января.

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Источник LaLiga
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