ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон

1. Шахтер планирует проехать в турне по США

2. Малиновский может оказаться в Тоттенхэме

3. Барселона хочет вернуть Месси

4. Прогноз на матч Вулверхэмптон – Брайтон

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