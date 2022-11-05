Другие новости05 ноября 2022, 12:52 | Обновлено 05 ноября 2022, 12:55
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ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 ноября 2022, 12:52 | Обновлено 05 ноября 2022, 12:55
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1. Шахтер планирует проехать в турне по США
2. Малиновский может оказаться в Тоттенхэме
3. Барселона хочет вернуть Месси
4. Прогноз на матч Вулверхэмптон – Брайтон
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