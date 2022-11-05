Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити подписал молодого хавбека Эвертона
Англия
05 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 12:44
253
0

Манчестер Сити подписал молодого хавбека Эвертона

«Горожане» ослабили молодежную команду клуба украинского защитника Виталия Миколенко

05 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 12:44
253
0
Манчестер Сити подписал молодого хавбека Эвертона
ФК Эвертон. Эмилио Лоуренс

Английский «Манчестер Сити» якобы подтвердил подписание соглашения с полузащитником «Эвертона» Эмилио Лоуренсом. Об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на данные из пресс-служба «горожан».

17-летний Лоуренс в прошлом выступал за молодежные сборные Шотландии и Англии.

В нынешнем сезоне шотландец провел 22 матча за «Эвертон» в АПЛ U18, забил 7 голов.

По теме:
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Эвертон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
Манчестер Сити Эвертон Эмилио Лоуренс трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Футбол | 04 ноября 2022, 14:10 25
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Источник: Луческу и Динамо в декабре финально договорятся

Румынский специалист покинет команду

Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Футбол | 05 ноября 2022, 10:59 6
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов

«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро

Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Футбол | 04.11.2022, 19:30
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
Футбол | 05.11.2022, 12:39
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
Александрия – Колос. Стартовые составы команд
Футбол | 05.11.2022, 12:12
Александрия – Колос. Стартовые составы команд
Александрия – Колос. Стартовые составы команд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
Team Secret и Parimatch объявили о международном партнерстве
03.11.2022, 16:30 1
Киберспорт
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 13
Футбол
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
03.11.2022, 08:52 6
Бокс
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
04.11.2022, 10:10 13
Футбол
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
03.11.2022, 16:43 34
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
04.11.2022, 02:37 2
MMA
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности