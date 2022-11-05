Англия05 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 12:44
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Манчестер Сити подписал молодого хавбека Эвертона
«Горожане» ослабили молодежную команду клуба украинского защитника Виталия Миколенко
05 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 12:44
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Английский «Манчестер Сити» якобы подтвердил подписание соглашения с полузащитником «Эвертона» Эмилио Лоуренсом. Об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на данные из пресс-служба «горожан».
17-летний Лоуренс в прошлом выступал за молодежные сборные Шотландии и Англии.
В нынешнем сезоне шотландец провел 22 матча за «Эвертон» в АПЛ U18, забил 7 голов.
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