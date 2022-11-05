Манчестер Сити подписал молодого хавбека Эвертона

Английский «Манчестер Сити» якобы подтвердил подписание соглашения с полузащитником «Эвертона» Эмилио Лоуренсом. Об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на данные из пресс-служба «горожан».

17-летний Лоуренс в прошлом выступал за молодежные сборные Шотландии и Англии.

В нынешнем сезоне шотландец провел 22 матча за «Эвертон» в АПЛ U18, забил 7 голов.