Александрия – Колос. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 11-го тура УПЛ
В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Колоса».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Дячук, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка.
«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Кузык, Смирный, Ильин, Лысенко.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос».
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