Александрия – Колос. Стартовые составы команд

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Колоса».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Дячук, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка.

«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Кузык, Смирный, Ильин, Лысенко.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос».