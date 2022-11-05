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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 12:12 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:09
79
0

Александрия – Колос. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 11-го тура УПЛ

05 ноября 2022, 12:12 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:09
79
0
Александрия – Колос. Стартовые составы команд
ФК Александрия

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Колоса».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Билык, Бабогло, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Дячук, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка.

«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Кузык, Смирный, Ильин, Лысенко.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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