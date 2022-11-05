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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 12:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:22
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0

Заря – Металлист. Известны составы команд

Клубы проведут матч 11-го тура украинской Премьер-лиги

05 ноября 2022, 12:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:22
241
0
Заря – Металлист. Известны составы команд
ФК Динамо Киев. Стадион Динамо имени Лобановского

Встреча «Заря» - «Металлист» состоится в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря»: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Бражко, Русин, Булеца, Кирюханцев, Нагнойный.

Запасные: Турбаевский, Жилкин, Мишнев, Алибеков, Лунев, Смиян, Снурницын, Алефиренко, Хлань, Антюх, Михайленко, Шахов.

«Металлист»: Костик – Мизюк, Ралюченко, Каплиенко, Танковский, Чидомере, Панасенко, Подлепенец, Картушов, Демченко.

Запасные: Зновенко, Ярош, Багачанский, Порох, Шамич, Рязанцев, Пико, Клименчук, Шопин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Металлист».

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Источник Sport.ua
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