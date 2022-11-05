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Испания
05 ноября 2022, 11:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 11:30
127
0

БЕНЗЕМА: «Было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой»

Нападающий «Реала» – о начале своей карьеры в стане «галактикос»

05 ноября 2022, 11:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 11:30
127
0
БЕНЗЕМА: «Было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард «Реала» Карим Бензема вспомнил начало своей карьеры в мадридском коллективе. Как известно, игроком «сливочных» нападающий стал летом 2009 года, перейдя за 35 млн евро из французского «Лиона».

«Мой переход в «Реал» был сложным. Я приехал в Мадрид сам, я не говорил на этом языке, но было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый вариант. Подписав контракт с мадридским «Реалом», я осуществил свою мечту.

В то время я очень хорошо ладил с лидерами раздевалки. Гути и Рауль оказали мне огромную помощь, даже Криштиану, который немного говорил по-французски, помог мне адаптироваться», – вспомнил Бензема в эфире на Twitch.

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Карим Бензема Реал Мадрид
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Источник Marca
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