Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Чешская пара выиграла борьбу в предварительной группе
Во встрече заключительного третьего тура групповой стадии Итогового турнира WTA чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выяснили отношения с американками Сосо Гофф и Джессикой Пегулой.
Борьба на корте между дуэтами продолжалась менее часа – 59 минут. Крейчикова и Синякова одержали победу в двух сетах, отдав соперницам только три гейма. Это третий выигрыш чешской пары в третьей игре на Итоговом турнире WTA. Она стала победительницей группы А и вышла в полуфинал.
Вместе с Крейчиковой и Синяковой в 1/2 финала из квартета также пробились нидерландка Деми Схурс и американка Дезери Кравчик.
Итоговый турнир WTA. Пары
Группа А. 3-й тур
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Сосо Гофф / Джессика Пегула (США) – 6:2, 6:1
Итоговое положение в группе А
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди Хирн считает, что у Тайсона шансов чуть больше
Киевляне провалили четвертую четверть