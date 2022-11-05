Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Во встрече заключительного третьего тура групповой стадии Итогового турнира WTA чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выяснили отношения с американками Сосо Гофф и Джессикой Пегулой.

Борьба на корте между дуэтами продолжалась менее часа – 59 минут. Крейчикова и Синякова одержали победу в двух сетах, отдав соперницам только три гейма. Это третий выигрыш чешской пары в третьей игре на Итоговом турнире WTA. Она стала победительницей группы А и вышла в полуфинал.

Вместе с Крейчиковой и Синяковой в 1/2 финала из квартета также пробились нидерландка Деми Схурс и американка Дезери Кравчик.

Итоговый турнир WTA. Пары

Группа А. 3-й тур

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Сосо Гофф / Джессика Пегула (США) – 6:2, 6:1

Итоговое положение в группе А