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WTA
05 ноября 2022, 09:30 | Обновлено 05 ноября 2022, 10:23
417
0

Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Чешская пара выиграла борьбу в предварительной группе

05 ноября 2022, 09:30 | Обновлено 05 ноября 2022, 10:23
417
0
Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

Во встрече заключительного третьего тура групповой стадии Итогового турнира WTA чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выяснили отношения с американками Сосо Гофф и Джессикой Пегулой.

Борьба на корте между дуэтами продолжалась менее часа – 59 минут. Крейчикова и Синякова одержали победу в двух сетах, отдав соперницам только три гейма. Это третий выигрыш чешской пары в третьей игре на Итоговом турнире WTA. Она стала победительницей группы А и вышла в полуфинал.

Вместе с Крейчиковой и Синяковой в 1/2 финала из квартета также пробились нидерландка Деми Схурс и американка Дезери Кравчик.

Итоговый турнир WTA. Пары

Группа А. 3-й тур

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Сосо Гофф / Джессика Пегула (США) – 6:2, 6:1

Итоговое положение в группе А

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Итоговый турнир WTA Барбора Крейчикова Катерина Синякова Сосо Гофф Джессика Пегула
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Источник Sport.ua
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