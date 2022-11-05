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05 ноября 2022, 04:39 |
399
0

«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны

Надежда Карпова высказала свою позицию

05 ноября 2022, 04:39 |
399
0
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
Instagram

Футболистка женской сборной россии и испанского «Эспаньола» Надежда Карпова опубликовала пост ко дню народного единства, который в рф отмечается 4 ноября.

«За народное единство нас призывали умирать депутаты и министры, а не дочь, жена и мать. Кто они вообще такие, чтобы решать, кто будет жить, а кто будет гнить в могиле ради их карьер и лжи?», - говорится в публикации футболистки.

Ниже Карпова добавила: «Fuck war! Fuck putin!»

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