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05 ноября 2022, 03:52 |
42
0

ВИДЕО. Шевченко сообщил о начале восстановления стадиона в Ирпене

«Милан» уже помог собрать 150 тысяч евро

05 ноября 2022, 03:52 |
42
0
ВИДЕО. Шевченко сообщил о начале восстановления стадиона в Ирпене
Instagram. Андрей Шевченко

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о начале восстановления разрушенного рашистами стадиона в Ирпене.

«Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети. Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 000 евро из 600 000 нужных удалось собрать благодаря клубу «Милан»! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес приобщаться!», - написал Шевченко.

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