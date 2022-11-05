ВИДЕО. Шевченко сообщил о начале восстановления стадиона в Ирпене

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о начале восстановления разрушенного рашистами стадиона в Ирпене.

«Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети. Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 000 евро из 600 000 нужных удалось собрать благодаря клубу «Милан»! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес приобщаться!», - написал Шевченко.