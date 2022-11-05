Кухаревич забил гол в третьем подряд матче за Хиберниан

В поединке 14 тура чемпионата Шотландии «Хиберниан» на выезде проиграл «Абердину» со счетом 1:4.

В стартовом составе гостей на поле вышел украинский форвард Николай Кухаревич, который отметился результативным ударом на 69-й минуте при счете 0:3.

Таким образом, Кухаревич забил гол в третьем подряд матче «Хиберниана». Кроме трех голов, он имеет в своем активе результативную передачу.

Украинец принадлежит французскому «Труа» и выступает за шотландский клуб на правах аренды.

В турнирной таблице своего национального чемпионата «Хиберниан» занимает четвертое место.