Кухаревич забил гол в третьем подряд матче за Хиберниан
Гол украинца не спас его команду от разгрома
В поединке 14 тура чемпионата Шотландии «Хиберниан» на выезде проиграл «Абердину» со счетом 1:4.
В стартовом составе гостей на поле вышел украинский форвард Николай Кухаревич, который отметился результативным ударом на 69-й минуте при счете 0:3.
Таким образом, Кухаревич забил гол в третьем подряд матче «Хиберниана». Кроме трех голов, он имеет в своем активе результативную передачу.
Украинец принадлежит французскому «Труа» и выступает за шотландский клуб на правах аренды.
В турнирной таблице своего национального чемпионата «Хиберниан» занимает четвертое место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Румынский специалист покинет команду
Дело было возбуждено еще в прошлом году